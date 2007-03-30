ШОК! Аллегрова чуть не сгорела на собственном концерте

Концерт Ирины Аллегровой едва не сорвался, когда за несколько минут до начала ее шоу загорелась проводка в одном из прожекторов. Прозвенел последний звонок, запоздавшие зрители уже сели на свои места, когда со стороны сцены сильно запахло едким дымом. В этот момент музыканты звезды настраивали аппаратуру и с минуты на минуту ждали выхода Аллегровой из своей гримерки. На дым тут же прибежали работники сцены и быстро установили причину задымления. В одном из прожекторов закоротило провода, пишет газета «Твой день». Выключив софиты, электрик устранил неполадку, и концерт в Красноярске начался вовремя, хотя и под сизый дымок.