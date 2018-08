Элтон Джон едет в Москву

Знаменитый певец и композитор Элтон Джон 3 июля выступит со своим шоу "Красный рояль" в Парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Как сообщили организаторы акции с российской стороны, концерт состоится в рамках юбилейного мирового турне поп-звезды. Летом 2007 года Элтон Джон отпразднует свой 60-летний юбилей и 40-летие гастрольной деятельности туром по Европе со своим лас-вегасским шоу "Красный рояль" ("The Red Piano Show"). Завершающим "аккордом" турне станет выступление 3 июля в Москве, передает «Интерфакс». Перед началом своего турне Элтон Джон заявил журналистам: "Я очень рад возможности привезти свое шоу в Европу. Это шоу о любви. В повседневной жизни нас окружает так много огорчений, что мы перестаем обращать внимание на положительные моменты - мы читаем только об ужасах, которые то и дело происходят вокруг нас. Но вы знаете, я верю в любовь ("I believe in love" - название одной из самых известных композиций музыканта)". Стоимость билета на шоу в Москве будет составлять 150 евро и выше.