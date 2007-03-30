Бритни Спирс и Кевин Федерлайн договорились

По данным источников издания TMZ, развод этой пары и право опеки над детьми – решенный вопрос. Согласно новой информации, адвокатам Бритни Спирс (Britney Spears) удалось отделаться от Кевина за $1 млн, а не за $20, как сообщалось ранее. Оба родителя получают равные права на опеку их детей – 18-месячного Шона Престона и 6-месячного Джейдена Джеймса. И Бритни и Кевин лично явились на очередное слушание дела по их разводу. 29-летний Федерлайн привез с собой обоих сыновей, которые с момента начала лечения матери в клинике находятся с ним. TMZ пишет, что для официального и окончательного оформления развода осталось получить лишь подпись судьи. Тем временем, Бритни продолжает вести тихую и мирную жизнь после выписки из реабилитационной клиники в 20-тых числах марта. Время от времени, она лишь «радует» папарацци неожиданными и беспорядочными поездками в больницу, где, по слухам, лечит зубы. 20 марта 25-летняя певица выписалась из реабиталиционного центра Promises в Малибу, где проходила курс лечения от алкоголизма и депрессии. В клинику Спирс поступила 22 февраля, после серии странных поступков - например, стрижки наголо В Promises Брит проходила курс лечения от алкоголизма и депрессии.