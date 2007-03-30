Ким Брейтбург : У Колдуна есть шанс пройти в финал «Евровидения»

Песни Кима Брейтбурга исполняют звезды - Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров. Композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург поделился своим мнением о шансах российских и белорусских конкурсантов на "Евровидении". -Что касается российской малоизвестной группы "Серебро", то тут сложно быть объективным, - говорит Ким Брейтбугр "РГ", -У них танцевальная, молодежная, не очень мелодичная, хорошо аранжированная песня. Люди, решающие, кого отправить на "Евровидение", пришли к мнению: быстрая песня будет выигрышнее смотреться на конкурсе, нежели баллада в среднем темпе, которую мы написали с Кареном Кавалеряном и которую исполняли финалисты программы "Народный артист" Александр Панайотов и Алексей Чумаков. Решение довольно субъективное. Они посчитали, что песня группы "Серебро" будет как-то выделяться на фоне "Евровидения". Но на этом конкурсе успех в первую очередь зависит от того, как будет поставлен номер, не растеряются ли артисты. Я был на "Евровидении" и понимаю, что происходит в момент выхода на сцену с молодыми исполнителями. Когда у тебя есть осознание того, что тебя смотрит приблизительно около 600 млн. человек в прямом эфире, то, естественно, это накладывает определенную ответственность на человека. К примеру, у Алсу, несмотря на юный возраст во время выступления на конкурсе, уже были записаны хиты "Зимний сон", "Весна", "Иногда". На тот момент она была одной из популярных певиц в России. Конечно, большую роль играет промоушен артиста на Западе. То же можно говорить и о Диме Билане. Они были готовы к участию в конкурсе. Будет ли так с Россией на этот раз, не уверен по одной большой причине - не так много осталось времени. А вот у белоруса Дмитрия Колдуна хорошая песня. Они раньше стартовали, с ним работает прекрасная команда, уже началась промокомпания. У Колдуна есть шанс пройти в финал и стать лучшим. Нужно только собраться с мыслями - все-таки конкурс. У молодых артистов бывает неверие в собственные силы, в возможность пробиться. Я хочу пожелать, чтоб люди не расстраивались, когда у них что-то не получается. Нужно большое терпение и честолюбие и стремление быть первым. Необходимо идти к своей цели и верить в себя.