Памела Андерсон наградит российских киношников

19 апреля в столичном киноконцертном зале "Октябрь" состоится церемония вручения "Кинонаград MTV Россия". Вести ее будут фотомодель Памела Андерсон и телеведущий Иван Ургант. Впервые кинонаграды MTV в России вручили год назад. Тогда ведущей выступила актриса Милла Йовович, а лучшим фильмом был признан "Дневной Дозор". В этом году специальным гостем церемонии должен был стать британский комик Саша Барон Коэн, сыгравший казахского журналиста в скандальной комедии "Борат". С актером обговорили и гонорар, и приблизительный сценарий шоу, однако в последний момент Коэн отказался от поездки в Россию. То ли испугался националистов из Казахстана, то ли Памелы Андерсон.