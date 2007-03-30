Варум бросила Агутина и вышла на подиум (ФОТО)

Анжелика Варум вышла на подиум на показе Лены Ленской, который состоялся в рамках Недели моды в Москве. Анжелика Варум вышла на подиум на показе известного дизайнера и своей хорошей подруги - бывшей супруги Владимира Преснякова Лены Ленской, который состоялся в рамках Недели моды в Москве. Именитые модницы сотрудничают на эксклюзивной основе уже третий сезон подряд – предложения других модельеров Анжелика отвергает не раздумывая. Поводов изменять сложившемуся творческому союзу у Варум просто нет: она довольна той одеждой, которую делает Ленская, а Лена, в свою очередь, довольна физической формой певицы и ее манерой поведения на подиуме. Вещи, в которых дефилирует звезда, всегда шьются индивидуально - причиной тому миниатюрность форм Анжелики. - После показа коллекции осень-зима 2007 - 2008 Варум достались в постоянное пользование платье, пуховик и берет, - поделилась с «Z» Лена Ленская. – Ну и море аплодисментов, конечно! Кстати, бывший муж Лены ее показ проигнорировал, хотя прежде всегда поддерживал ее дефиле. Уж не в Наталье ли Подольской тут дело?