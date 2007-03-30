Серега закатил истерику

Съемки проекта «Робот-ребенок-2» с участием белорусского репера едва не закончились массовой дракой. Режиссеру удалось с большим трудом успокоить враждующие стороны. Все началось с того, что координаторы съемок пригласили в воскресенье в конно-спортивный комплекс «Отрада» Серегу с его King Ring. При этом никто не знал, что это излюбленное место для отдыха другого известного рэппера Паши Истерики и его друзей из группы «23:45». Началось все с того, что Паша решил ради хохмы посмотреть, как Серега будет пеленать пупса. Язвительные шутки Истерики вмиг вывели из себя обычно спокойного белоруса, и тот в какой-то момент не выдержал и сорвался на Пашу. Истерика, похоже, того и ждал. Молодые люди в следующее мгновенье, уже не обращая внимание на камеры, принялись выяснять отношения. В разборку тут же включились телохранители Сереги, на помощь Паше подоспели его друзья из группы «23:45». Обстановка накалялась и грозила перерасти в массовую потасовку. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не режиссер, который, рискуя здоровьем, встал между двумя враждующими сторонами. Для того чтобы избежать дальнейшего распространения конфликта, решено было вывести зачинщиков за территорию клуба. Остаток съемочного дня на барбекю Серега снимался в отвратительном настроении, но к счастью на ребенка-робота это не отразилось.