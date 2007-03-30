Свершилось! Дима Билан на 10 лет покинет российский шоу-бизнес

В настоящий момент Дима Билан лишен права выступать и записывать альбомы. Об этом 29 марта рассказала Елена Ковригина, вдова продюсера Юрия Айзеншписа. Еще в самом начале своей творческой деятельности Виктор Белан (Дима Билан) подписал контракт с продюсером Юрием Айзеншписом о том, что все, что связано с брендом "Димы Билана" принадлежат продюсерскому центру StarPro. В контракте также указывалось, что если Дима Билан разрывает отношения со StarPro, то он не имеет права выступать в течение следующих десяти лет. Кстати, выступление Димы Билана на конкурсе песни "Евровидение", как и любые другие выступления певца после смерти продюсера, тоже можно трактовать, как нарушение закона. По Гражданскому кодексу после смерти Юрия Айзеншписа компания StarPro перешла в собственность несовершеннолетнего сына продюсера Миши Айзеншписа. А пока распоряжаться собственностью сына будет его мать и опекун Елена Ковригина. "После смерти мужа, Билан исчез из нашего поля зрения и объявился уже с новыми хозяевами. Он ушел от компании, посчитав, что смерть Айзеншписа избавляет его от всех договоров. Но он не имеет права просто развернуться и уйти, потому что речь идет о юридически нерешенных вопросах. Это бизнес и ничего более", – сказала Елена Ковригина. Осенью 2005 г. Елена Ковригина вела переговоры с новым продюсером Димы Билана Яной Рудковской. Речь шла о двух миллионах долларов, которые по словам Ковригиной, Юрий Айзеншпис вложил в Диму Билана (ФОТО) и оборудование его студии. Елена предлагала новым продюсерам возместить центру StarPro эти затраты. Но переговоры тогда неожиданно прекратились. Никаких выплат со стороны Димы Билана не было. Певец продолжал выступать, при этом не отвечал на телефонные звонки, и лишь однажды приехал домой к Ковригиной и привез для Миши пачку чипсов и банку кока-колы. Также Елена сообщила, что Дима Билан до сих пор прописан в квартире, которая принадлежала Юрию Айзеншпису. По словам Елены Ковригиной, шоу-бизнес ей неинтересен и артистом Димой Биланом она заниматься не собирается. Она подписала договор с компанией "Союзконцерт", которой передаются права, связанные с проектом "Дима Билан". Представители компании "Союзконцерт" в свою очередь заявили, что теоретически возможно, что они передадут проект "Дима Билан" какой-нибудь из западных компаний. Похоже, мечта артиста покорить западный музыкальный олимп может сбыться очень скоро. В этом случае, вероятно, что российские поклонники певца долго не смогут увидеть своего кумира, а Дима Билан превратится в продукт исключительно для западной аудитории. Пока же в Интернете гадают, кому из музыкальных гигантов достанутся права на российскую поп-звезду. По материалам rupor.info.