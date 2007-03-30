Юля Волкова не удержала жениха

Солистка группы "Тату" Юля Волкова и Влад Топалов в прошлом году объявили всем о своем страстном романе. Однако через некоторое время эти отношения сошли на нет, хотя Топалов даже делал Юле предложение и дарил кольцо. Удержать ветреного артиста Юле не удалось, и семью пара так и не создала. Топалов и Волкова знают друг друга уже почти 10 лет, пишет "Московский комсомолец". По словам Влада, они и раньше испытывали друг к другу взаимные чувства. "Но этот раз был более серьезный – я сделал Юле предложение. Знаете, это было… ну будто вдруг все в сознании перевернулось, - откровенничает Топалов. – И я ничего не мог с собой поделать. Это, наверное, была любовь с первого взгляда – еще тогда, когда я увидел ее в "Непоседах". Влад не задумывался о последствиях своего шага и об ответственности, которую налагает создание семьи. "Я просто в один прекрасный момент ощутил, что хочу сделать предложение – и все. Мне хотелось, и ей хотелось. Это было романтично, - поделился певец. - Я не придумывал ничего специально – ужин при свечах, кольцо в бокале с шампанским и так далее. Была ночь, лето… Мы сели в машину в центре Москвы. Все было искренне и чисто, хотя я даже и не предполагал, что сделаю предложение именно в этот вечер, - долго-долго возил в машине кольцо. Юля согласилась, но наши отношения не сложились. Желаю ей любви и счастья". "Вообще, как мне казалось, люди расходятся после того, как понимают, что они разные. Собственно, это мы почувствовали. У меня свои друзья, у нее - свои. У меня свои жизненные позиции, у нее – свои. И так во всем. Просто мы не подошли друг другу", - говорит сам Влад. "Если говорить о привычках – я люблю тусить с друзьями в клубах, выпить там и так далее. Люблю эту праздную жизнь. А Юля хотела семьи спокойствия. Я был, наверное, к этому просто не готов, хотя… Поначалу нам казалось, что мы оба все делаем для этого. НО жертв оказалось недостаточно. Мы слишком сильно любили и слишком многого хотели от друг друга и от жизни".