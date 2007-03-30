У Кейт Мосс появилась протеже

Ирина Лазарину (Irina Lazareanu ) – запомните это имя. Именно эту девушку новоявленный дизайнер Кейт Мосс выбрала для рекламы своей коллекции для TopShop. Следует заметить, что кастинг на это место был огромный, ведь всем понятно, что вскоре к результату работы Кейт Мосс будет приковано внимание миллионов. Кейт знает Ирину уже давно: несколько лет назад Лазарину работала ударницей в группе Пита Доуэрти Babyshambles, где и познакомилась с топ-моделью. Сама Ирина в то время даже не думала о модельной карьере. Но в 2005 году Кейт Мосс была приглашенным редактором французского Vogue и решила устроить фотосессию для этой девушки с необычным лицом. «У нее просто уникальная внешность. Ее фарфоровая кожа, огромные глаза и челка в стиле шестидесятых – все это впечатляет», - сказала тогда Кейт. По мнению топ-модели, Ирина, в образе которой сочетаются рок, сексуальность и шик, - идеальный выбор для рекламы модной линии. После съемки для Vogue модельная карьера Ирины Лазарину стала набирать обороты: она работала в рекламных кампаниях Chanel, Mulberry и Hugo Boss, а также открывала бесчисленное количество показов ведущих брэндов. Менее чем через месяц имя и лицо этой девушки станут еще более узнаваемыми, ведь 1 мая коллекция Кейт Мосс для TopShop появится в продаже.