Дима Билан: продано «Союзконцерту». Билан пока не в курсе

Устав биться с семейством Батуриных и опасаясь за судьбу сына, вдова Юрия Айзеншписа Елена Ковригина продала все права на Диму Билана компании "Союзконцерт" за чисто символическую сумму. Чисто символическая сумма, о которой твердили на протяжении всей сегодняшней пресс-конференции вдова Айзеншписа Елена Ковригина, ее адвокат Павел Астахов и глава "Союзконцерта" Александр Никитин, так и не была названа. "Для нас важна конфиденциальность информации", – заявил Никитин. "Деньги для меня не главное, главное – моральное удовлетворение", – заявила Ковригина. Однако деньги и стали яблоком раздора между семьей Батуриных, решивших после смерти Айзеншписа позаботиться о дальнейшей судьбе Билана (да, видимо, и о своей) и Еленой Ковригиной, радеющей о том, где взять деньги отпрыску на учебу. На протяжении всей своей речи, по предположению одного из журналистов, заботливо написанной Астаховым, Елена Ковригина не раз напирала на то, что "Дима Билан – не певец, а бизнес-проект и ничто иное" и должен выполнять свои обязательства согласно договору. После смерти Юрия Айзеншписа, по словам Ковригиной, Дима сразу пропал и надолго, телефон не брал, скрывался и сорвал все намеченные концерты. Она была вынуждена "попросить своих людей найти Диму любыми способами". Нашли, и встреча состоялась. "У них миллионы, а вы что можете? Кто о бедном Димочке позаботится?", – так, по словам Ковригиной, отреагировал Билан на ее призыв исполнять условия договора. Около $2 млн за продюсерский и авторский контракты, а также за все авторские договоры на произведения, исполняемые Димой (после смерти Юрия Айзеншписа все права на проект Дима Билан унаследовал несовершеннолетний сын продюсера Михаил Айзеншпис) предлагал уполномоченный Батурина, его жены Яны Рудковской и Билана, пришедший к Ковригиной сразу после ее встречи с певцом. Однако ни денег, ни Димы Ковригина не получила. "Обсудить – это одно, а правильно оформить документы – другое. До стадии оформления документов так и не дошло", – рассказал Павел Астахов. "Все шесть месяцев этих пустых и ни к чему ни приведших переговоров Лена буквально дрожала и боялась, что ее сына могут украсть. Это был конец 2005 года – начало 2006 года. В то время у этих людей, занимавшихся продюсированием Димы, были свои проблемы. Параллельно с нашим переговорным процессом происходит убийство адвоката Батурина – Дмитрия Львовича Штейнберга. Вот фон, на котором проходили переговоры. Все это привело к тому, что Лена просто не выдержала, и процесс остановился", – добавил Астахов. Процесс возобновился сейчас, когда 14-летний Михаил Айзеншпис и его мать Елена Ковригина (как опекун) в конце февраля вступили в права наследства. Однако от Димы и его "товарищей" слишком много проблем и, оценив ситуацию здраво, Елена "продала" Диму "Союзконцерту". Правда, Билан об этом пока не знает.