Валентино отпразднует 45-летие в моде

Неделя haute couture в Париже, которая должна была начаться 4 июля, перенесена на более ранний срок. Показы стартуют уже 2 июля, поскольку 6 июля начинается грандиозное трехдневное празднование: легендарный кутюрье Валентино отметит 45-летие в моде. Праздничные мероприятия откроются творческой ретроспективой маэстро в музее Ara Pacis – первом образце современной архитектуры, разместившемся в историческом центре Рима после Второй Мировой Войны. На следующий день состоится показ осенней коллекции дизайнера, после которого запланирована грандиозная вечеринка. Ходят слухи, что Валентино покинет собственный Дом моды после юбилея, хотя сам дизайнер отказывается комментировать это предположение. Так или иначе, подобное торжество - поистине интернационального масштаба - может стать самым достойным финалом для завершения карьеры модельера. Чтобы попасть на юбилей дизайнера, расписание модных показов меняют ключевые персоны модной индустрии. Марио Бозелли (Mario Boselli), президент итальянской Национальной Палаты Моды, и Дидье Грэмбах (Didier Grumbach), президент Французской Федерации высокой моды и прет-а-порте, уже внесли изменения в fashion-календарь. «Это не просто модное шоу. Мы все станем свидетелями события, которое происходит всего раз в жизни и имеет огромное значение для мировой культуры», - не побоялся высоких слов господин Грэмбах. Уже внесены изменения и в расписания мужских показов: миланские дефиле начнутся на день раньше – 23 июня, а показы мужских коллекций в Париже – 28 июня.