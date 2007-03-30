Пугачева забыла Майка Мироненко в Самаре

На концерте Примадонны в Самаре зрители сидели на ступеньках, стояли в проходах. А когда на сцену вышла Алла Борисовна, в глазах стало рябить от вспышек камер и фотоаппаратов. - Не знаю, сколько еще смогу выступать, поэтому каждый свой концерт работаю как первый и последний! - заявила Пугачева. Певица танцевала на сцене, кокетничала с музыкантами, оголяя ноги. А когда пошла в зал, самарцы завалили Пугачеву цветами. После нескольких песен на сцену вышел Майк Мироненко - любимчик Аллы Борисовны, которого она приметила на «Фабрике звезд-5». Пока парень пел, некоторые зрители успели подкрепиться в буфете и покурить, пишет «Комсомольская правда – Самара». - Зачем вообще его выпустили? Мы по шесть тысяч заплатили, чтобы Аллу Борисовну послушать, а тут какой-то мальчишка! - сетовали мужчины. Но когда Пугачева появилась на сцене, о Майке все забыли. А потом о «фабриканте» забыла и сама Примадонна. После концерта Алла Борисовна вышла через служебный вход и села в авто. Машина отъехала от филармонии... И тут появился Майк с сумками. Не увидев машины, молодой человек стал звонить организаторам. Его успокоили - сказали, что в автомобиле больше не было места, и после того как Пугачеву отвезут на вокзал, за ним вернутся. Пока «фабрикант» ожидал транспорт, мы поговорили с ним о турне и о работе с Примадонной. - Самару я не успел посмотреть, - признался Майк. - В гостинице «Ренессанс» утром сходил в спортзал, поплавал в бассейне. Потом в сауне отдохнул. Как говорится, для поддержания тонуса. Потом обед, сон и концерт. - Тяжело с Аллой Борисовной выступать? - Все нормально, рука у нее легкая! - засмеялся Мироненко. - Замечания по работе на сцене дает. Но это и хорошо. Кто еще скажет, как правильно надо работать, если не Алла Борисовна. С ней, кстати, всегда очень весело. Она человек с юмором. Ну, анекдоты, конечно, от нее я не слышал. А вот людей она подкалывает. Но все по-доброму, по-семейному. Мои друзья мне не завидуют, скорее рады, что я с ней выступаю. - А Алла Борисовна дочке, внукам звонит во время гастролей? - Я думаю, что да, - предположил молодой человек. - Подслушивать я не любитель. Только не спрашивайте меня о беременности Кристины! (Этот вопрос часто задают во время гастролей Майку. - Прим. ред.). Я не могу быть источником таких сведений, потому что ничего не знаю. - Поклонницы твои не ревнуют к артистке? - Нет, они у меня хорошие девушки! - заулыбался Мироненко. - Чаще не подарки дарят, а звонками телефонными шокируют. Мне уже мама с папой дозвониться не могут. Все время на телефон девушки прорываются. И где только номер мой узнают! А недавно одна девушка подарила мне рулон туалетной бумаги. На 54 метрах крупными буквами были написаны пожелания и слова любви...