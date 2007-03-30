У Дрю Бэрримор был секс с женщиной (Откровенные подробности)

Бывшая редактор американского журнала JANE поделилась некоторыми пикантными подробностями из прошлого известной актрисы. Джейн Пратт (Jane Pratt), быший редактор журнала, утверждает, что она состояла в близких отношениях с Дрю Бэрримор (Drew Barrymore). Джейн, которая являлась частой гостьей на шоу Говарда Стерна (Howard Stern), официально заявила о том, что ей есть что рассказать. Она призналась, что много лет назад, на одном из шоу Говард спросил ее, был ли у нее когда-либо секс с женщиной. Тогда она твердо ответила "да" и даже упомянула, что эта женщина является знаменитостью. Теперь же, Джейн Пратт готова быть более откровенной: "Я на самом деле состояла в близких отношениях с Дрю Бэрримор." Трудно сказать, зачем Пратт понадобилось вспоминать о делах давно минувших дней. Ведь, вряд ли Джейн продолжает встречаться с женщинами в настоящее время. По ее же словам, она сейчас растит 4-летнюю дочь и строит отношения со своим давним бойфрендом. Скорей всего обнародование такого рода информации напрямую связано с приближающимся дебютом нового проекта Джейн - собственного радио-шоу. Теперь это будет не просто очередное шоу на радио просторах, а шоу бывшей любовницы Дрю Бэрримор. Приближенные лица актрисы от каких-либо комментариев воздержались.