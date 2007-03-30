Верка Сердючка пояснила, о чем споет на Евровидении (ФОТО)

Украино-российская война по поводу неоднозначного текста композиции Сердючки на Евровидении-2007 отменяется: песня совсем не о том. Истерические заявления из-за припева "Russia Good bye" (Прощай, Россия) прозвучали сразу же после победы Верки Сердючки (в миру - Андрей Данилко) в национальном отборочном конкурсе. Первыми и больше всего почему-то взволновались на Западе. Потом возмущенные голоса стали раздаваться и на постсоветских просторах. Однако исполнитель немного позже пояснил, что слова восприняты абсолютно ошибочны: изначально в песне используется монгольский язык. По словам Юрия Никитина, продюсера Сердючки, в тексте, написанном самой исполнительницей, не содержится каких-либо политических лозунгов. То, что все приняли за "Раша гудбай", на самом деле монгольская фраза "Лаша тумбай" - "Взбивать сливки". Хотя в другом интервью сам Данилко сказал, что это "монгольская непереводимая фраза интимного характера". Многим также показалось подозрительным, что в тексте песни Сердючки звучит слово "майдан" - символ оранжевой революции в Украине. Команда Верки заявляет, что "Танцуем, Майдан!" подразумевает "танцуем, народ!" - именно так перевели эту фразу в англоязычном варианте песни, которую Сердючка исполнит в Хельсинки. "Мы поем о танцах, празднике и о том, что Украина - это круто". Юрий Никитин в интервью Экономическим известиям также сообщил, что исполнительница не будет проводить никаких промо-туров в поддержку своей конкурсной песни. "Верка Сердючка — очень популярный артист на всем постсоветском пространстве и в славянских странах, поэтому никаких специальных промотуров мы не планируем. И ехать в такие страны нам смысла нет. А ехать в страны, где Сердючку знают не очень хорошо, тоже нет смысла: это не даст эффективных результатов". Сердючка и ее труппа выйдут в мае на сцену в Хельсинки в блестящих золотых костюмах. Съемки клипа на конкурсную композицию намечены на начало апреля, его режиссером станет Семен Горов. Главным противником Сердючки на конкурсе станет датская драг-куин DQ в исполнении Петера Андерсена (Peter Andersen).