Скандальный дебют Ксении Собчак

Скандальная теледива Ксения Собчак запела. И не одна, а дуэтом с не менее скандальным Романом Трахтенбергом. Историческое соединение талантов произошло на юбилее творческой деятельности Романа в клубе "Golden Palace". В честь столь значимого события организаторы затеяли премию "Золотая персона" и Ксения была заявлена как ведущая мероприятия. Дожидаясь своего звездного часа Собчак скромно сидела за столиком, и, шелестя страницами томика новой книги Трахтенберга, пила зеленый чай. Неспешно собирались гости. Раньше всех пришел солист группы "Руки вверх" Алексей Потехин. Он быстро юркнул за колонну от назойливых папарацци. Известный российский сценограф Борис Краснов презентовал виновнику торжества корабельный штурвал, он, кстати, единственный, кто пришел с подарком. Порно-звезда Елена Беркова пришла со спутником. Стайка "фабрикантов" слетелась на мероприятие и после традиционных поздравлений миролюбиво расселась по своим местам. Ничего не предвещало беды, пока, наконец, в зале не погас свет и на сцену вышли Роман и Ксения. Сначала они просто мило беседовали о лошадях и женской красоте. Когда светские разговоры всем поднадоели, парочка, вызвав своих друзей группу "Стоматолог и фистул" лихо запела незатейливую песенку о проблемах секс-меньшинств в России. Композиция является кавер-версией известной детской песни на стихи Корнея Чуковского "Ехали медведи на велосипеде". Это был дебют Ксении в роли певицы. Хотя это ее не первый музыкальный дуэт. Не так давно Собчак снималась в клипе Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати. Там, правда, юному дарованию петь не дали. Ксения только читала рэп и обвивалась вокруг Тимура в огненных танцах. С Романом без зажигательных танцев и поцелуев тоже не обошлось. К сожалению присутствующих после вокального триумфа, Ксения собралась и тут же уехала. Роман долго не горевал и переключился на бывшую участницу проекта "Дом-2" Елену Беркову. Дальше под горячую руку попали девочки-фабрикантки. Роман чувствовал себя очень комфортно и свободно, тем более, что его жена готовилась к экзамену по анатомии и не смогла разделить с супругом радость торжества.