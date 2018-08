Экс-гитарист Limp Bizkit выпустит дебютный альбом своей группы

Бывший участник Limp Bizkit Вес Борланд анонсировал скорый выход дебютного альбома созданной им группы. Выход диска Cruel Melody группы Black Light Burns намечен на пятое июня. Музыка, представленная в альбоме, исполнена скорее в стиле самого Веса Борланда, нежели Limp Bizkit. Продюсером проекта выступил Дэнни Лонер, некогда игравший в Nine Inch Nails. Дэнни Лонер принял участие в записи альбома Cruel Melody и в качестве бас-гитариста, за ударной установкой место занял Джош Фриз, а Джош Юстис выступил в качестве клавишника, сообщает Reuters. Стало также известно, что Вес Борланд планирует провести концертный тур в поддержку альбома, выступая в расширенном составе. Дебютный альбом порадует не только поклонников творчества Limp Bizkit, работа в которой оказала влияние на творчество Веса Борланда, но и фанов Nine Inch Nails (благодаря участию в проекте Дэнни Лонера), а также Queens Of The Stone Age. "Работая над этим альбомом, я использовал как некоторые свои старые заготовки, так и воплощал новые идеи. Мои предыдущие работы я оцениваю теперь как "незрелые", тогда получалось не то, что мне хотелось бы. А вот после работы в Limp Bizkit я обрел правильное направление", - заявил Вес Борланд. Стоит отметить, что, не успев выпустить свой первый альбом, группа Black Light Burns во главе с экс-гитаристом Limp Bizkit планирует выпуск очередного диска, для которого готово уже пять песен. Его выпуск можно ожидать уже в 2008 году.