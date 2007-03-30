Тарантино готовит к фестивалю в Каннах доказательство смерти

Режиссер Квентин Тарантино работает над полнометражной версией своей части проекта "Грайндхаус", который он реализовал совместно с Робертом Родригесом. Как утверждает Variety, Тарантино сделает из 87-минутного фильма двухчасовую ленту, которая может быть представлена в дальнейшем в конкурсной программе Каннского фестиваля. Напомним, что "Грайндхаус" на всех не англоязычных рынках будет разделен на две части - "Планету страха", которую снял Родригес, и "Доказательство смерти" Тарантино. Первый фильм снят в жанре зомби-муви, второй рассказывает о серийном убийце. Ранее Тарантино уже привозил свои фильмы в Канны. В 1994 году его "Криминальное чтиво" завоевало главный приз фестиваля, а в 2002 году второй эпизод фильма "Убить Билла" показывался вне конкурсной программы. В 2004 году сам режиссер возглавил жюри фестиваля. Премьера "Гарйндхауса" в США состоится 6 апреля 2007 года.