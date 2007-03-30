Джастин Тимберлейк не расстается со своими любимцами

К примеру, в начале этого месяца, певец отправился в очередной концертный тур вместе со своими четвероногими друзьями, собаками-боксерами, Бакли и Бренненом. Возможно из-за этих двух кобелей породы боксер, Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) не особо беспокоится о создании семьи. Бакли (Buckley) и Бреннен (Brennen) занимают в его жизни очень важное место. Мало того, в своих многочисленных интервью певец неоднократно заявлял, что его псы – это и есть настоящая семья. Изданию «Us» исполнитель сказал следующее: «Я не скажу, что не женюсь никогда, но зачем разрушать то, что мне и так уже нравится. А мой самый лучший поцелуй в жизни состоялся с собакой. Это было с моим мальчиком, Бакли. После этого было ощущение, как будто я вышел из душа.»