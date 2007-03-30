Подружка принца Уильяма попросила наказать Daily Mirror

Подруга принца Уильяма Кейт Мидлтон (Kate Middleton) обратилась в Комиссию по жалобам на прессу (Press Complaints Commission), сообщает The Idependent. Возмущение Кейт вызвала фотография, опубликованная в четверг в газете Daily Mirror. На ней Мидлтон в черных очках идет по улице, в руках у нее - кофе. В комментарии к снимку делалось предположение о том, что "Кейт с каменным лицом" готовится к выяснению отношений с Уильямом, который стал героем нескольких фривольных фотографий, опубликованных несколько дней назад в британской прессе. Кейт считает, что сделавший фотографию папарацци ее преследовал. В комиссии пообещали разобраться. Сообщения о том, что принц может сделать предложение Мидлтон, появились в прошлом году. А несколько дней назад британские газеты обнародовали снимки, на которых Уильям позирует в окружении сразу нескольких девушек. На одном из снимков принц касается груди уроженки Бразилии Анну Ферейра.