Наоми Кэмпбелл повеселилась в Москве с Энрике Иглесиасом

В минувшие выходные сразу несколько знаменитостей побывали в Москве Солистка группы Black Eyed Peas Ферджи, Энрике Иглесиас и Наоми Кэмпбелл встретились в модном ночном клубе "Дягилев". Но если Ферджи и Энрике прилетели в столицу с целью заработать денег, то Наоми прибыла с одним лишь намерением – поразвлечься, пишет газета "Твой день". Наоми, которая только на прошлой неделе закончила отбывать по предписанию суда общественные работы – она трудилась уборщицей в гараже для мусоровозов, в Москве отдыхала на полную катушку. В Москву темнокожая красавица прибыла по приглашению бизнесменов, с которыми дружит уже много лет и время от времени отдыхает то в Москве, то на Лазурном Берегу. Поэтому, получив очередное приглашение весело провести досуг, Наоми сразу же приехала в столицу. Вечером она поужинала со своими друзьями в недавно открывшемся ресторане, а ночью отправилась в ночной клуб, где компанию ей составил Энрике Иглесиас. Две звезды заняли императорскую ложу. Чтобы выразить модели все свое восхищение, русские поклонники усыпали ложу лепестками розовых роз. Пила Наоми в эту ночь много. Начала она с шампанского стоимостью 400 долларов за бутылку, но вскоре перешла на русскую водку. Как следует заправившись горючим, модель сделала заказ, ошеломивший поваров заведения: мировой знаменитости захотелось отведать суши из африканской рыбы. Несмотря ни на что, блюдо для капризной красотки все же было приготовлено. Присутствие в ночном клубе знаменитостей наделало немало шума среди публики. Правда, сфотографироваться на память со знаменитой моделью удалось единицам - Кэмпбелл категорически отказывалась улыбаться перед камерами. Общий счет Наоми, Энрике и Ферджи составил около 15 тысяч евро. На следующее утро красавица захотела продолжения банкета и потребовала, чтобы у нее в номере люкс "Swiss отеля" к 12 часам дня стояли две бутылки шампанского. В этот же день модель заказала себе фотоэпиляцию. Менеджеры отеля вызвали мастера из элитного салона красоты к оговоренному звездой времени. "Но все закончилось большим скандалом, - рассказали в отеле. - Сначала Наоми перенесла время процедуры, а мастер уже выехал. Потом она меняла время еще и еще и в конце концов вообще отказалась от фотоэпиляции. Когда мы отменили заказ, выяснилось, что госпожа Кэмпбелл опять передумала и все же захотела сделать процедуру, но было поздно - ни один из мастеров не захотел к нам ехать". Иглесиас в отсутствие Анны Курниковой в ночном клубе появился с двумя блондинками. В их компании он рассказывал о своей жизни и делал комплименты. Самой демократичной оказалась Ферджи. Певица с удовольствием общалась и с русскими поклонниками, и с гостями ночного клуба.