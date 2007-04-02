Бритни Спирс признали самой нездоровой знаменитостью

Недавно выписавшаяся из наркологической клиники мать двоих детей Бритни Спирс признана самой нездоровой знаменитостью Читатели журнала о здоровье Lime отдали больше всего голосов за эту представительницу шоу-бизнеса, так как, по их мнению, она больше всех нуждается в том, чтобы "изменить свою жизнь и сделать шаги по направлению к более здоровому и сбалансированному образу жизни". Бывшая жена Кевина Федерлайна набрала 81% голосов. Линдси Лохан в этом году совершила несколько верных шагов на пути к здоровому образу жизни. В ее здоровье до сих пор сомневаются лишь 14% респондентов. Рэппер Эминем, по мнению читателей журнала, тоже должен немного изменить свое отношение к здоровью. За него проголосовало 4%. 20-летняя голливудская актриса Миша Бартон иногда злоупотребляет собственным здоровьем. 1% читателей Lime отдал за нее свои голоса. А вот "Королевой здорового образа жизни" была признана телеведущая Опра Уинфри. За нее проголосовали 47% респондентов, так как, по их мнению, она внесла наибольший вклад в пропаганду здорового образа жизни среди американцев. За здоровье велосипедиста Лэнса Армстронга проголосовало 37% респондентов, и он занял второе место. У 8% респондентов никаких сомнений не вызывает состояние здоровья музыканта Оззи Озборна и супермодели Тайры Бэнкс.