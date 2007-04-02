СРОЧНО! Дрю Бэрримор занималась сексом с журналисткой

Бывший редактор женского журнала Jane Джейн Пратт рассказала, что у нее был лесбийский секс с голливудской актрисой Дрю Бэрримор. Об этом 44-летняя Пратт, которая раньше уже заявляла о своих лесбийских наклонностях, на днях рассказала в интервью по радио. "У меня был секс со знаменитостью. Это была Дрю Бэрримор", – сказала она, добавив, что готова подробно рассказать о своих отношениях с голливудской звездой. Как известно, именно Дрю Бэрримор появилась на обложке первого номера журнала Jane, который вышел в свет в 1997 году. Сейчас Пратт замужем за своим давним партнером Эндрю Шейфером, и у нее есть четырехлетняя дочь. Сама Бэрримор тоже не раз заявляла, что является бисексуалкой. Так, в июле 2003 в интервью журналу New Woman она призналась: "Нравятся ли мне женщины? Да, нравятся. Очень. Я всегда считала себя бисексуалкой. Мне нравится женское тело… Быть с женщиной – это как исследовать собственное тело, но при помощи кого-то другого. Когда я была моложе, у меня было много женщин".