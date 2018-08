Переведенная песня «Серебра» для «Евровидения» оказалась неприличной

Опубликован русский перевод англоязычной песни группы "Серебро", с которой они едут на "Евровидение" от России. Как правило, все участники конкурса исполняют песни на английском. «Серебро» тоже споет на языке международного общения. Перевод осуществлян журналистами "Комсомольской Правды". Song №1 Стихи Даниила Бабичева. Музыка Максима Фадеева. It's a dirty money trackYeah Girls kick the flow!Listen to meAll my girls get readyWe'll make it easyWhen I catch you picking meYou better get a chillBoy you wanna take on meCuz I'm your killing pillCan't you see the way I moveMy dress my flashy skinListen up you know I got The place you've never beenSlow down Boy you don't wanna let me down You better stop you know what!Oh! Don't call me funny bunnyI'll blow your money moneyI'll get you to my bad ass spinning for youOh! I'll make it easy honeyI'll take your money yummyI've got my bitches standing up next to meSo come and check it (3раза)My bad ass spinning for you (2x)Watch out!Keep on taking over youIt's kinda getting freeBaby boy you know I still Got sexy freak in meGotta tease you nasty guySo take it don't be shyPut your cherry on my cakeAnd taste my cherry pie Maybe I'll take you with me tonightMaybe you'll show me another wayAnd find a reason for me to stayBut something I must tell you!Dance part:Feel my vibrationGet it! Вольный перевод «КП» Я вижу, как ты на меня засматриваешься, но ты лучше остынь. Парень, ты хочешь меня заполучить - я тебя просто убила.Видишь, как я двигаюсь? Мое платье, кожу моюблестящую? Слушай, ты же понимаешь: У меня есть место, где ты никогда не бывал.Успокойся, парень; ты же не хочешь меня расстраивать.Так что лучше прекрати! И не называй меня милой зайкой: Я просажу твои деньги, ты взгляда не оторвешь от моей задницы... Я тебя раздразню, подлеца, и ты не скромничай: Положи свою вишенку на мой тортик, Отведай моего вишневого пирожка.