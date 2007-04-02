Барбра Стрейзанд приедет в Санкт-Петербург

Легендарная американская певица Барбра Стрейзанд изъявила желание выступить в Санкт-Петербурге в самый разгар белых ночей. Обсуждается, что концерт состоится на Дворцовой площади 30 июня, сообщили Vesti.ru. Организатор гастролей Евгений Финкельштейн уже отметил, что выступление Стрейзанд по затратам "гораздо дороже, чем недавнее выступление Мадонны в Москве и предстоящий в конце июля гастрольный визит в Петербург британской рок-группы "Роллинг Стоунз". "Барбара выбрала города, где она еще не выступала, так в ее планах появился Санкт-Петербург - единственный российский город, где она собирается дать концерт", - подчеркнул Финкельштейн. Известно, что во время приезда певица проведет в Санкт-Петербурге три дня, чтобы насладиться его красотой и осмотреть все достопримечательности.