Виктория Бэкхем хочет родить дочку

Дэвид и Виктория Бэкхем посетили церемонию вручения премии "The Sport Industry Awards" в Лондоне, 29 марта 2007. Виктория Бэкхем запрещает мужу Дэвиду есть мясо и пить молоко. Все дело в том, что жена футболиста и мать троих сыновей хочет родить дочку. Семейный врач посоветовал ей испытать на муже диету, исключающую мясные и молочные продукты. Отныне футболист пьет кофе, какао, ест сою, баклажаны, морковь и огурцы. Газированную воду пить ему нельзя. Лишь изредка Виктория позволяет Дэвиду съесть несколько кусочков рыбы. За полмесяца футболист очень похудел, однако жена считает, что это ему на пользу. У супругов Бэкхемов три сына: 6-летний Бруклин, 4-летний Ромео и 2-летний Круз.