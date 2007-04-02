Брак переломил карьеру Ирины Безруковой

Возможно, правы были шведские ученые, рассуждая о вреде равноправия мужчин и женщин, причем прежде всего для женщин. Будучи успешной в карьерном плане, женщина тяжело переживает ее спад в дальнейшем. Это достаточно хорошо видно на примере известной актрисы, супруги известного актера Ирины Безруковой. На днях она решила отправиться на прием к известному теледоктору Курпатову. Оказывается, сейчас Ирина Безрукова переживает кризис среднего возраста и особенно остро чувствует свою невостребованность в профессии. Каков же диагноз эскулапа? "Самого по себе кризиса среднего возраста не существует, а могут появляться проблемы в период определенных перемен в жизни, – говорит доктор Курпатов. – С ними можно справиться в каждой конкретной ситуации, вместо того чтобы искать причины в каком-то кризисе". У Ирины Безруковой проблема реальная – в последнее время она практически не снимается в кино в серьезных ролях. С помощью доктора Курпатова актриса попыталась разобраться в том, почему она невостребованна. Последней большой киноработой Безруковой стала роль в "Рыцарском романе", который вышел семь лет назад. А ведь раньше Ирина играла в исторических картинах, в сериале "Графиня де Монсоро" Все-таки интересные версии порой выдвигают психологи: в случае Ирины предполагается, что у нее прекрасные внешние данные, выглядит она моложе своего возраста, но роли молодых женщин ей уже не предлагают, а играть зрелых дам пока не доверяют. В общем, действительно "кризис среднего возраста". Зато, что касается личной жизни, то тут активность повышенная: развелась с Игорем Ливановым, вышла замуж за Сергея Безрукова… Вот тут Ирина и поняла, когда профессиональный кризис начался: выйдя замуж за Сергея, Ирина перестала думать о работе и полностью посвятила себя мужу. Теперь она играет только в тех фильмах, где снимается Сергей, часто в эпизодических ролях.