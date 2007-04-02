«Мошенник» показал стриптиз Стоцкой

В Киев «мошенники» приехали на съемки передачи «Хорошие песни». У парней было такое игривое настроение, что за кадром «мошенник» Гарик сначала в шутку начал расстегивать свой пиджак, а потом и вовсе оголился. Артисты, выступающие на этом вечере, повыходили из своих гримерок, чтобы посмотреть на шоу «мошенника». – Ну зажигает! – восхищалась певцом Анастасия Стоцкая, которая появилась на съемках в шикарном розовом платье. Гарик тем временем настолько вошел в раж, что упал на пол и начал кататься по нему, изображая неуемную страсть и сексуальность, пишет газета «Твой день».