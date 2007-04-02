Пугачева в ярости от Киркорова

Алла Пугачева была крайне возмущена, увидев рекламу концерта Киркорова на лобовом стекле своего «Мерседеса». Перед выступлением примадонны в Самаре шустрые молодые люди раздавали всем подряд листовки с рекламой предстоящего концерта... Филиппа Киркорова. А когда началось шоу, и зрители прошли в зал, они в спешке кинулись подсовывать рекламные листовки на лобовые стекла всех припаркованных машин. Выйдя из филармонии в окружении охранников, звезда быстро прошла к своей машине и сразу заметила портрет Фили на лобовом стекле своего авто. Примадонна остановилась и грозно взглянула на своего шофера. Водитель выкинул рекламку до того, как Алла Борисовна успела что-либо сказать. Однако не заметить, что Пугачева раздражена, было невозможно, пишет газета «Твой день».