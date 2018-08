Нелли Фуртадо взлетела птицей

В воскресенье вечером певица приятно удивила пришедших на вручение канадской музыкальной премии Juno Awards Show. Как раз во время своего выступления под композицию I'm Like A Bird" успешная певица Нелли Фуртадо (Nelly Furtado) взмыла вверх под крышу здания, где проходила церемония, не хуже любой птицы. Гордость Канады, Фуртадо, забрала награды во всех пяти категориях, включая Приз зрительских симпатий (Fan Choice Award), Лучший поп-альбом (Best Pop Album), Лучшая исполнительница (Best Artist), Лучший сингл (Best Single) и Лучший альбом (Best Album). На одном из вручений Нелли сказала: "Я посвящаю это всем канадским артистам, всем тем, кто является моими коллегами, благодаря которым о нашей стране узнают все только самое хорошее. Я посвящаю эти награды всем – молодым, начинающим, поднимающимся и уже немного забытым артистам, но которые навсегда останутся легендами. Я счастлива находиться на это сцене и чувствовать ваше признание. Спасибо, Канада, я люблю тебя за то, что принимаешь меня и боготворишь на лучшее, что может быть – музыку!»