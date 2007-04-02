Подольская и Пресняков устроили дикую оргию прямо на столе (Супер Откровенное ФОТО)

2 апреля 2007, 12:00

Торжество по случаю своего 39-го дня рождения Владимир Пресняков устроил в одном из столичных ресторанов. Шумное застолье завершилось глубоко за полночь песнями и танцами на столах. А начиналось все очень размеренно и спокойно. К назначенному времени подъезжали знаменитые гости - большой друг Преснякова Леонид Агутин (без Анжелики Варум), Игорь Крутой, Дмитрий Маликов с женой, Сергей Мазаев, Алена Свиридова. Оказалась в числе приглашенных и бывшая жена Владимира Лена Ленская, но на торжестве она надолго не задержалась. А вот другая экс-супруга именинника - Кристина Орбакайте ограничилась телефонным поздравлением. Нынешняя спутница жизни Преснякова Наталья Подольская постаралась сделать все, чтобы этот день рождения надолго запомнился возлюбленному. Певица не сводила с него восторженных глаз и при каждом удобном случае признавалась ему в любви, пишет газета «Твой день». - Я люблю тебя! - произносила она со сцены. - Любовь моя, эту песню и всю себя я дарю тебе! Кроме признаний в любви, Наташа вручила Володе дорогой подарок - кольцо из белого золота с бриллиантами. Правда, Владимир Пресняков-старший напомнил молодой невестке, что в их семье мужчины кольца не носят, но певица уверенно возразила ему: - Это кольцо будет носить... Еще один перстень из золота с сапфиром именинник получил в подарок от Леонида Агутина. От Алексея Глызина Владимиру достались золотые часы, от Дмитрия Маликова - модные ботинки. Сын Никита вручил любимому отцу красивую статуэтку для новой квартиры (у Преснякова и Подольской со дня на день ожидается новоселье). Родители, как люди практичные, подарили сыну одежду. Наравне с именинником в центре внимания был и 15-летний Никита. Парень вместе со взрослыми поднимал тосты и пил красное вино. Для отца мальчик устроил целый импровизированный концерт. Поздравляя его со сцены, он заявил: - Папа, ты у меня уже скоро будешь стареньким… Поэтому я спою тебе такую спокойную песню - «Вспоминай молодость». Когда часы пробили полночь и гости окончательно расслабились, начались танцы. И какие!.. Разомлевший после нескольких рюмок коньяка Леонид Агутин первый взобрался на стол. Воспользовавшись отсутствием Анжелики Варум, певец, видимо, решил отрываться по полной программе. Исполняя для именинника песню, Леонид принялся выделывать на столе такие замысловатые па, что это не могло закончиться добром. Подольская едва успела вытащить из-под разгоряченного певца свечку с возгласом: - Леня! Смотри, самое дорогое сгорит! (Имея в виду мужское достоинство друга.) Агутин показал пример имениннику и его супруге. И через некоторое время уже они танцевали на столе. Забыв о рамках приличия, счастливые Владимир и Наташа устроили такие «дикие танцы», что оставшиеся гости не могли оторвать от них глаз. На этом веселье не закончилось. Именинник и самые стойкие гости продолжили отмечать праздник на Воробьевых горах.

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