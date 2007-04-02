Эх... Кейт Мосс утратила сексуальность

По крайней мере, так думают читатели журнала FHM. Всем известная пара Кейт Мосс (Kate Moss) и Пит Доэрти (Pete Doherty) были сфотографированы как раз в тот момент, когда навещали общего друга в субботу вечером, на севере Лондона. Вид у обоих был, мягко говоря, потрепанный или просто уставший. 33-летняя Кейт на днях выбыла из списка самых сексуальных женщин, согласно опросу читателей журнала FHM. Некоторые из тех, кто участвовал в голосовании высказали единое мнение, что всемирно известная модель стала менее очаровательной чем прежде. Причем большинство винит в этом Доэрти. Главный редактор издания FHM Крис Белл (Chris Bell) сказал: "В мире моды Кейт считают одной из самых успешных красавиц, но согласно читателям FHM она уж не такая как прежде. Предполагается, что образ жизни Мосс, ее опека над Доэрти – всецело повлияло на ее внешний вид. Хоть она и располагает огромным количеством многомиллионных контрактов, средний парень с улицы наверняка предпочел бы девушку, с наиболее женственным образом.»