Девочка жива. Отчет с концерта Земфиры в Киеве

Земфира худа до невозможности. Это увидели все, кто пришел в клуб FreeДом на ее первый за последние полтора года концерт в Киеве. На нее было больно смотреть и очень интересно слушать. Земфира, одетая в джинсы, футболку, пиджак и дизайнерские белые лакированные туфли, начала выступление со своей первой песни с первой пластинки, которая когда-то много лет назад сделала ее знаменитой – Ты стучалась в дверь открытую, я молчала как убитая. На второй песне Зему начали забрасывать цветами. После второй песни фотографов и операторов заставили выключить технику (на ее концертах всегда можно снимать лишь первые две-три песни), и после этого то, что певица вытворяла на сцене более двух часов, снимали лишь поклонники на свои мобильные телефоны. Земфира привезла в Киев свою программу Дежавю в рамках своего тура по странам СНГ, Балтии и Западной Европы. Концертный тур певицы стартовал 16 марта в Краснодаре, а завершится 2 июля в Испании. В Киеве Зема пела больше чем хорошо, больше чем искренне, ноль патетики, новые взрослые аранжировки, новая песня, которая войдет в готовящийся к выпуску в конце этого года альбом – Мальчик. Если перефразировать припев песни "Мальчик", то из двух утверждений, - "Девочка сдохла, у девочки – боль" верным будет лишь последнее. Девочке больно, это очевидно, девочка на грани, но мы не будем голословно рассуждать, по какой причине. Но девочка не сдохла – ДЕВОЧКА ЖИВА, как сказала в своем лучшем фильме "Богиня" подруга Земфиры, режиссер и талантливая актриса Рената Литвинова. Девочка жива, и девочка поет круче, чем кто-либо из лиц женского пола на постсоветском пространстве.