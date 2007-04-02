Пугачева станцевала «Джагу-Джагу» с Майком Мироненко

На презентации нового совместного клипа Кати Лель и бизнесмена Андрея Ковалева гости ожидали чего угодно, но только не визита Аллы Борисовны. Тем не менее примадонна приехала в модный ночной клуб под руку с одним из своих фаворитов, выпускником «Фабрики звезд – 5» Майком Мироненко. Примадонна появилась на пороге шумного заведения, когда мероприятие было в самом разгаре. О том, что на презентацию должна пожаловать Пугачева, знали единицы. И заманить ее в ночной клуб удалось именно Ковалеву, который сделал ей очень заманчивое предложение. И отклонить его Алла Борисовна не смогла, пишет газета «Твой день». Пугачеву сразу же проводили в одну из VIP-лож, и через несколько минут с ней уже беседовал муж Анжелики Агурбаш Николай. Их разговор коснулся и недавнего скандала между бывшим мужем примадонны Филиппом Киркоровым и Анжеликой. Но Пугачева не захотела обсуждать этот инцидент и перевела разговор на другую тему. Едва примадонна расположилась за столом, как официанты тотчас принесли ей и постоянно подсаживающимся к примадонне гостям дорогое шампанское, вино и фирменную водку. Но Алла Борисовна даже не притронулась к спиртному – она предпочитала пить сок. Но не свежевыжатый, а из пакета. Во время концерта, когда Катя Лель затянула свой хит «За то, что ты есть, за то, что ты здесь...», Алла ласково посмотрела на Мироненко и... расплакалась. Правда, уже на следующей песне «Джага-Джага» Пугачева улыбалась, отплясывая с новым фаворитом. Кстати, в планах Аллы стоит запись дуэта с Мироненко, пишет «Комсомольская правда». Отсидев положенное время в ночном клубе, певица и ее фаворит покинули вечеринку.