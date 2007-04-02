Леонардо ДиКаприо оказался сладкоежкой

Папарацци не дремлют – в четверг вечером они застали актера за поеданием сладкого. 29 марта Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) встретился со своим другом и его дочерью в одном из кафе Лос-Анджелеса. Вероятно, его предстоящая работа со Скорсезе не предполагает соблюдения строгой диеты. Да и сроки работ над новым проектом пока не определены. Вот актер и наслаждается последними свободными деньками перед началом съемок. Напомним, что Мартин Скорсезе собирается экранизировать выходящую вскоре автобиографическую книгу Джордана Белфорта (Jordan Belfort) "Оборотни с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street). Главная роль в фильме отводится Леонардо ДиКаприо. Актер сыграет удачливого брокера Белфорта, который провел 20 месяцев в тюрьме за отказ сотрудничать с правоохранительными органами, расследующими грандиозные аферы на Уолл-Стрит в середине 90-х годов, в которых оказались замешены некоторые крупные банки и даже мафиозные кланы. В целом, фильм будет чем-то похож на известную драму Спилберга "Поймай меня, если сможешь", так как большая часть его будет посвящена взаимоотношениям Белфорта и агента ФБР, который вел его дело и пытался сделать его информатором. Этот фильм станет не первой совместной работой известного режиссера и популярного актера. ДиКаприо любит работать со Скорсезе, и режиссер отвечает ему взаимностью. Их последние совместные фильмы - "Отступники", "Авиатор", "Банды Нью-Йорка".