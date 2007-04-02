СРОЧНО! Пугачева на приеме у гинеколога. Пугачева беременна! (Потрясающие подробности)

Буквально полчаса назад в ведущие столичные таблоиды («Жизнь», «Твой день», «Комсомольская правда» и «Московский Комсомолец») поступила совершенно сенсационная информация. Агенты Московской городской больницы #13, сотрудничающие с таблоидами, сообщили, что Алла Борисовна Пугачева ждет ребенка. Подробности этой сенсационной новости пока не известны. Однако, по словам источников, Алла Пугачева все еще находится на приеме у гинеколога. Сейчас к тринадцатой больнице направились сразу несколько бригад папарацци и репортеры ведущих изданий и телеканала НТВ. Мы будем следить за развитием событий и постараемся информировать вас в режиме реального времени.