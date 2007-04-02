Лагутенко назначил свадьбу на ноябрь

Мама топ-модели Анны Жуковой - невесты «Мумий Тролля» - ждет Илью Лагутенко в Чите. Валентина Владимировна - известный в Чите тренер по художественной гимнастике - сейчас на пенсии, пишет газета «Твой день». О том, что ей предстоит породниться с Ильей, узнала от дочери в телефонном разговоре. И растерялась: - В ноябре у них свадьба. Конечно, ей замуж пора. Но Лагутенко? Как-то не глянется мне он пока. Я его видела только по телевизору. Был до него у Анны поклонник – молдаванин, славный такой, борец… И вдруг Лагутенко… Анна, правда, говорит, он хороший... Хочу, чтобы Аня была счастлива. А то ведь у них там, в шоу-бизнесе, сплошная Санта-Барбара... Конечно, я на свадьбе буду. Но мне бы хотелось, чтобы они сначала в Читу приехали – за моим материнским благословением.