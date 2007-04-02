Киркоров в бешенстве! Кто же отец ребенка Пугачевой? (СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ!)

Визит Аллы Пугачевой на прием в элитную гинекологическую клинику, которая арендует несколько помещений тринадцатой больницы, был строго засекречен. По словам очевидца, пациента Московской городской больницы #13, Алла Борисовна приехала на своем «Мерседесе». Охранник и ее молодой фаворит Майк Мироненко (не он ли отец будущего «звездного» отпрыска?) помогли примадонне вылезти из авто, проводили до дверей черного хода и остались ждать ее на улице. На приеме у специалистов Алла Борисовна пробыла около получаса. «Она вышла из клиники очень мрачной, - рассказал в интервью репортерам газеты «Комсомольская правда» и телеканалу НТВ, первыми приехавшими на место, очевидец. – Пугачева несла в руке целлофановый пакет с фирменным логотипом клиники. По всей видимости, там находились какие-то препараты и лекарства. Она бросила пару фраз охраннику-водителю и села в машину. Я расслышал только слова “ресторан” и “побыстрее”». На данный момент вся пресса, освещающая жизнь знаменитостей, находится в состоянии боевой тревоги. Поэтому завтра, вполне возможно уже вечером, все газеты, все телепрограммы эту сенсационную новость осветят более подробно. Но мы продолжаем следить за развитием событий и при поступлении новой информации обязательно сообщим на наших страницах.