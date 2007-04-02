О Ужас! Тимберлейк победил в конкурсе на лучшую отрыжку

Джастин Тимберлейк неплохо повеселился на церемонии вручения наград Kids’ Choice Awards С актером Винсом Воном Тимберлейк со сцены обрызгал публику зеленой слизью из шланга. Жертвами озорства Джастина стали такие мегазвезды, как Николь Кидман и Стивен Спилберг. Джастин был приглашен вести ежегодную церемонию, организованную детским развлекательным каналом NICKELODEON. Ребята выбирали любимцев по 16 номинациям. В этом году победителями стали книги о Гарри Поттере и фильм «Пираты Карибского моря». Сам Тимберлейк получил почетное звание любимого певца детворы и победил в конкурсе на самую колоритную отрыжку.