Скандал! «Black Eyed Peas» арестованы за хранение наркотиков

Один из вокалистов «Black Eyed Peas» Taboo был арестован по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, а также в хранении наркотиков. 31-летний Джейми Луис Гомез (настоящее имя музыканта) оказался замешанным в ДТП, произошедшем в 30 километрах от Лос-Анджелеса, в городке Индастри. По счастью, в столкновении никто не пострадал. Однако полицейские засвидетельствовали, что Taboo управлял автомобилем в нетрезвом виде, кроме того, в салоне его авто была обнаружена марихуана и медикаменты, отпускающиеся только по специальному рецепту, который музыкант предъявить не смог. Taboo был отпущен на свободу вечером того же дня, с повесткой о вызове в суд. Дата судебного разбирательства еще не известна. Напомним, что двумя неделями ранее в неприятную историю попала и вокалистка «Black Eyed Peas» Ферджи. Девушка была задержана в аэропорту Лос-Анжелеса при посадке на борт самолета, летящего рейсом в Лондон. По сообщению стюардов, Ферджи была пьяна и не держалась на ногах, потому ее не пропустили в салон, пишет Music.Com.Ua. Утихомирить певицу, посчитавшую, что с ней поступают несправедливо, смог лишь вызванный наряд полиции.