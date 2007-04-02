Ума Турман сорвала свадьбу

Восхитительная Ума Турман и ее сердечный друг, солидный бизнесмен Андре Балаш, уже три года водят за нос общественность. То они почти женятся, то официально расходятся. Недавно им удалось надуть даже американские таблоиды, что сделать практически невозможно. Подготовка к свадьбе зашла так далеко, что газеты запестрели словами бывшего мужа Умы, Итана Хоука: "Они очень подходят друг другу. Мне кажется, что Ума сейчас гораздо счастливее, чем была со мной!" Итан также пообещал прийти на свадьбу. И вот, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление представителя г-жи Турман Роберта Гарлока, о том, что пара разрывает отношения. Надолго ли? Скоро увидим.