Джулия Робертс сменила работу

Джулия Робертс все делает на совесть. Свою репутацию самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда она с легкостью готова променять на не менее солидный статус самой образцовой голливудской мамаши. Джулия ждет третьего ребенка и не собирается возвращаться к работе в кино. "Сначала ты работаешь 20 лет, а потом заводишь детей и сидишь дома. Это нормально! - говорит она. - Я могу себе это позволить. Не думаю, что бросить детей ради работы - это мудрая материнская тактика". По словам очевидцев, когда Джулия прогуливается с детьми, она просто светится счастьем.