Ротару по-прежнему на молочной диете

К своему приезду в Нижний Новгород именитая певица попросила купить для нее на рынке деревенского молока и творога. - Это требование даже прописано в райдере Ротару, - говорит "ТД" организатор концерта легендарной певицы Ксения Громова. – Несмотря на то что София Михайловна остановится в лучшем отеле с прекрасной кухней, она попросила купить ей на завтрак молока и творога на рынке у бабушек. По словам диетологов, молочная диета эффективно помогает избавиться от лишнего веса без вредных последствий для организма, очень полезна для кожи и препятствует старению.