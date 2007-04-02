Анжелина Джоли вся в заботах о малыше Паксе

Обстановка вокруг маленького вьетнамского мальчика Пакса, недавно усыновленного чадолюбивым семейством Джоли-Питт, никак не придет в норму. Сначала при усыновлении оказалось, что Анжелина не состоит в законном браке, и она вынуждена была оформлять документы как мать-одиночка. Теперь выяснилось, что биологическая мать Пакса - закоренелая наркоманка, и родственники мальчика не исключают того, что она попытается потянуть денежки с богатенькой Анжелины, грозя забрать сына обратно, сообщает «WomanJournal» .