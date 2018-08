«Каракули» Пикассо куплены медицинским фондом

Крупнейший британский благотворительный фонд The Wellcome Trust, финансирующий медицинские исследования, купил у лондонского Института современного искусства небольшой рисунок, сделанный Пабло Пикассо на стене в 1950 году. Картинка, которую приобретатели называют "каракулями", обошлась фонду в 250 тысяч фунтов стерлингов (490 тысяч долларов). Начиная с июня 2007 года, эта работа будет выставлена для всеобщего обозрения в новом музейном центре The Wellcome Collection, сообщила газета The Telegraph. Рисунок известен как "Пикассо Бернала" - по имени Джона Десмонда Бернала (John Desmond Bernal), крупнейшего физика-кристаллографа. Художник и ученый познакомились в ноябре 1950 года, когда Британский Комитет Мира пытался организовать международную конференцию в Шеффилде. Правительство не разрешило ее проводить, и делегаты, в том числе Пикассо, застряли в Лондоне. Джон Бернал организовал в качестве утешительного приза прием у себя дома. Тогда-то художник и нацарапал на стене мрачное лицо с рожками. "Какое отношение это имеет к миру?" - спросили его остальные гости. И Пикассо добавил женское лицо и пририсовал обеим фигуркам крылья и лавровые венки. Фонд Wellcome купил эту "безделку" Пикассо, потому что она "символизирует встречу великого ученого и великого художника". В музейных залах организаторы намерены показывать экспонаты, связывающие мир медицины и искусства.