Тайны «грязного» дома Галкина

Мы уже писали о том, что Максим Галкин занялся строительством настоящего замка в деревушке под названием Грязь. Дом возводится уже около трех лет, но сейчас строительство по какой-то таинственной причине прекратилось. Это 6-этажный пафосный особняк с лифтами и гаражом в подвале должен был принять своего хозяина еще в октябре прошлого года. Однако новоселье так и не состоялось. "Летом этим, считай, уже третий год пойдет, как строят, - рассказывает житель деревни. - А с нового года с места работа, поди, и вовсе не сдвинулись. Сейчас местный наш, Вадька, щебень с песком сюда завозит на своем грузовике - участок разравнивают. И все. Внутри дома ничего не делают, пеноблоки из стен голые торчат. Так что, золотых унитазов там нет, и не надейтесь. Кстати, Галкин здесь часто бывает, сегодня вот за полчаса до вас уехал. Но, говорят, что с этим замком Дракулы у него денежки и закончились…" Действительно, на даче строительной активности не заметно. Сквозь пыльные стеклопакеты видны голые необработанные стены. Скорее всего, причиной прекращения строительства стало не банкротство Галкина. Всем известно, что он прекрасно зарабатывает. Есть версия, что виной всему заявление Федеральной миграционной службы о том, что вскоре работодателей будут штрафовать на 800 тысяч рублей за каждого принятого на работу нелегального мигранта. На стройке у Галкина трудился как раз такой контингент, пишет "Экспресс-газета". Возможно, предусмотрительный юморист предпочел еще на некоторое время остаться без дома, но законы не нарушать.