Сергея Зверева вызвали в суд

Стилист Сергей Зверев открывает в себе все новые таланты. Пару лет назад талантливый парикмахер запел, а теперь он пробует себя еще и в качестве актера. Правда, Сергею доверяют пока лишь эпизодические роли. Однако благодаря яркому имиджу и своеобразной манере поведения эпизоды с участием Зверева получаются весьма запоминающимися. Вот и появление Зверева в новой картине "В ожидании чуда", премьера которой состоялась на днях в кинотеатре "Октябрь", публика встретила с восторгом. Сергей в фильме играет самого себя. По сюжету его вызывают на суд в качестве свидетеля обвинения. Стоит отметить, что судебное заседание было всего лишь плодом воображения главной героини – девушки по имени Майя. Она же по совместительству была обвиняемой. Обвиняли Майю в "умышленном причинении вреда" собственному телу, упоминая "22 лишних килограмма" и прочие недостатки внешности. Сергей Зверев, едва взглянув на героиню, сказал свое коронное: "Звезда в шоке!". Стилист также заявил, что девушку нужно "чесать и красить", и ей не мешало бы похудеть и приодеться. Высказав свое мнение, Сергей принялся петь к неудовольствию остальных участников судилища. К счастью для всех, галлюцинация скоро закончилась, и главную героиню даже не приговорили к 16 годам фитнеса, как собирались. Впрочем, Майя не только весьма упитанна и не очень красива, она еще и очень талантлива и умеет мечтать. Благодаря этому в ее жизни появляется добрый Фей, и все меняется к лучшему. Фильм "В ожидании чуда" получился очень весенним и легким. Как и в "Питере FM", немаловажную роль в создании общего настроения играет место действия - Санкт-Петербург.