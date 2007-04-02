Avril Lavigne: «Бритни сама во всем виновата»

Канадская исполнительница раскритиковала Бритни Спирс, и сказала, что она не имеет права обвинять средства массовой информации в своих личных проблемах. 22-летняя Avril считает, что Бритни, разводясь с Кевином, должна винить в своих неудачах только себя. «То, что случилось с Бритни, сводится только к её личностным качествам, - считает Avril. – Если ты хочешь участвовать в этом бизнесе, тебе надо как-то справляться с его издержками. Нельзя жаловаться на прессу и папарацци из-за того, что они преследуют тебя – это работа».