Наташа Королева и Тарзан устроят комедию

Наталья Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) получили роли в одном фильме. Комедия «Парадокс» станет первой совместной киноработой звездного семейства, пишет "ТД". До этого Королевой и Тарзану приходилось появляться в кадре вместе лишь в сериале «Моя прекрасная няня» и мельком - в нескольких сериях украинской мыльной оперы. - В «Парадоксе» у нас будут веселые, комичные персонажи, но мы предстанем в неожиданном образе, поэтому всех секретов пока раскрывать не будем, - рассказал Тарзан.