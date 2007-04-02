Алла Пугачёва шокировала поколонников Кати Лель своим поступком

На презентации нового совместного клипа Кати Лель и бизнесмена Андрея Ковалева гости ожидали чего угодно, но только не визита Аллы Борисовны Пугачёвой. Тем не менее примадонна приехала в модный ночной клуб под руку с одним из своих фаворитов, выпускником «Фабрики звезд – 5» Майком Мироненко. Пугачёва появилась на пороге шумного заведения в самом разгаре мероприятия, пишет «Твой день». О том, что Алла Борисовна должна пожаловать на презентацию, знали единицы. И заманить ее в ночной клуб удалось именно Ковалеву, который сделал ей очень заманчивое предложение. И отклонить его Алла Борисовна не смогла. Пугачеву сразу же проводили в одну из VIP-лож, и через несколько минут с ней уже беседовал муж Анжелики Агурбаш Николай. Их разговор коснулся и недавнего скандала между бывшим мужем примадонны Филиппом Киркоровым и Анжеликой. Но Пугачева не захотела обсуждать этот инцидент и перевела разговор на другую тему. Едва примадонна расположилась за столом, как официанты тотчас принесли ей и постоянно подсаживающимся к примадонне гостям дорогое шампанское, вино и фирменную водку. Но Алла Борисовна даже не притронулась к спиртному – она предпочитала пить сок. Но не свежевыжатый, а из пакета. Отсидев положенное время в ночном клубе, певица и ее фаворит покинули вечеринку.